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17 августа, 17:17

Политика

Милонов предложил Уэсту спеть с Шуфутинским "Тихо, как в раю"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что американскому рэперу Канье Уэсту стоит взять уроки у шансонье Михаила Шуфутинского и исполнить с ним песню "Тихо, как в раю". Так парламентарий в беседе с "Газетой.ру" прокомментировал грядущие концерты артиста в России.

По словам Милонова, слушать Уэста, когда он поет на "малопонятном андеграундном наречии английского языка", совершенно невозможно. Депутат предложил рэперу выучить песни, понятные российскому слушателю, например "Что ж ты, фраер, сдал назад" или "Владимирский централ" Михаила Круга.

"В общем, некий блатной шансон, но гораздо более интересный, более близкий для российского слушателя", – добавил Милонов.

Ранее стало известно, что Уэст приедет в Россию с двумя концертами: 10 и 11 октября музыкант выступит на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Максимальная стоимость билетов на концерт достигла 160 тысяч рублей.

В свою очередь, представители певца Сергея Лазарева указали, что не будут менять даты концертов в Санкт-Петербурге, которые совпали с выступлениями американского рэпера. Переносить шоу не планируют, поскольку большая часть билетов уже продана.

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