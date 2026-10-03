03 октября, 16:37Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Внуково
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Ограничения сняты в аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. В ведомстве отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
До этого столичный аэропорт принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Незадолго до этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Шереметьево. Пассажиров предупреждали об изменениях в расписании. Позднее меры были сняты, а Шереметьево перешел на штатное обслуживание рейсов.