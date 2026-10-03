Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения сняты в аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. В ведомстве отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

До этого столичный аэропорт принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Незадолго до этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Шереметьево. Пассажиров предупреждали об изменениях в расписании. Позднее меры были сняты, а Шереметьево перешел на штатное обслуживание рейсов.

