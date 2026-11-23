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Туристическая полиция таиландской провинции Сураттхани задержала на острове Пханган гражданина России, который нелегально въехал в Таиланд 19 лет назад и все это время жил в хижине в труднодоступной части острова, сообщил провинциальный отдел туристической полиции.

Мужчину задержали полицейские с острова Пханган. При проверке выяснилось, что в учетных системах нет сведений о его въезде в Таиланд. Задержанный подтвердил, что попал в страну нелегально 19 лет назад.

Кроме того, правоохранители опубликовали видео с места проживания мужчины. На кадрах видны расположенная в труднодоступной местности хижина, в которой он укрывался от властей, и стоящий поблизости мопед.

За длительное нелегальное пребывание в стране задержанному грозит максимальный штраф – 20 тысяч таиландских бат (около 50 тысяч рублей) и депортация на родину.

Ранее в Таиланде ужесточили правила депортации иностранцев. Посол России в королевстве Евгений Томихин сообщил, что власти выявляют два основных вида нарушений: превышение разрешенного срока пребывания в стране и нелегальную трудовую деятельность. Последняя включает работу в сферах, где трудоустройство по закону доступно только гражданам Таиланда. По словам дипломата, теперь процедуры выдворения нарушителей, в том числе тех, кто просрочил визу или работает без разрешения, проходят быстрее.

