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29 сентября, 16:24

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ANTARA: россиянина депортировали с Бали за нелегальную работу мотоинструктором

Россиянина депортировали с Бали за нелегальную работу мотоинструктором

Фото: depositphotos/intararit

Гражданина России депортировали с индонезийского острова Бали за нелегальную работу мотоинструктором. Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на главу иммиграционного управления Мухамада Новиандри.

У россиянина было разрешение на временное проживание для удаленных работников. Как отметил чиновник, мужчина мог предоставить недостоверные сведения при оформлении документа.

Всего с 21 по 27 сентября иммиграционная служба Нгурах-Рай депортировала 18 иностранцев за различные нарушения миграционных правил. 10 из них задержали 17 сентября во время совместной операции с полицией Бали по подозрению в причастности к проституции. Пятеро из этой группы также нарушили разрешенный срок пребывания.

Еще шестерых иностранцев выдворили из страны за просрочку пребывания. Четверо находились в Индонезии сверх установленного срока менее 60 дней, но не смогли выплатить предусмотренный сбор, еще двое превысили срок более чем на 60 дней.

Кроме того, власти депортировали гражданина Словакии, который после получения нового паспорта не обновил свои данные в иммиграционной службе.

"Мы призываем всех иностранных граждан соблюдать действующие в Индонезии правила, в том числе иметь разрешение на проживание, соответствующее их деятельности", – заявил Новиандри.

Ранее в Стамбуле задержали двоих граждан России – Викторию и Игоря Филоновых 1990 и 1994 годов рождения. По данным СМИ, причиной стало чтение Библии в соборе Айя-София, который с 2020 года имеет статус мечети, поэтому их действия могли расценить как нарушение общественного порядка и оскорбление чувств верующих. Супругов поместили в депортационный центр, а затем депортировали.

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