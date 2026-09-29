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29 сентября, 18:28

Политика

Суд оштрафовал и лишил водительских прав саратовского вице-губернатора

Фото: saratovmer.ru

Вице-губернатора Саратовской области Михаила Исаева признали виновным в отказе от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение после аварии в Саратове. Об этом сообщается в картотеке дел судебного участка № 18 Камышинского судебного района Волгоградской области.

ДТП произошло в ночь на 31 марта. Автомобиль Chery Tiggo под управлением Исаева врезался в припаркованный Ford Focus. По данным правоохранителей, вице-губернатор отказался проходить проверку на состояние опьянения на месте.

Поскольку Исаев курирует областной комитет по обеспечению деятельности мировых судей, материалы дела через Верховный суд передали для рассмотрения в соседний регион.

По информации СарБК, Исаев не отрицал факт ДТП, но утверждал, что прошел все необходимые по закону процедуры. После аварии бригада скорой помощи доставила его в Саратовскую областную клиническую больницу, где выдали справку об отсутствии состояния опьянения.

В итоге суд назначил Исаеву штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года, передает "Взгляд-инфо" со ссылкой на решение суда.

Ранее в ГД рассказывали, что медицинские учреждения будут в автоматическом режиме передавать в МВД России данные о выявленных у пациентов противопоказаниях к управлению автомобилем.

Сейчас водитель может ездить за рулем даже при появлении опасных заболеваний до прохождения медкомиссии, которая проводится раз в 10 лет при замене прав. Но с 1 марта 2027 года вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний.

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