МЧС: пропавшие в пещере Крыма спелеологи-любители могли сбиться с маршрута

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Крым"

Группа спелеологов-любителей, пропавшая в пещере в Крыму, могла сбиться с маршрута и заблудиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Однако точные причины случившегося пока неизвестны, отметили в ведомстве. Маршрут, по которому шли туристы, составляет около 10 километров. Если следов группы не обнаружат на основном маршруте, спасатели изучат места, где спелеологи могли свернуть.

В МЧС также пояснили, что информация о подъеме воды в пещере была предварительной. По уточненным данным, уровень воды не поднимался, однако затопленные участки есть.

О происшествии в Крыму стало известно 29 сентября. В МЧС заявили, что четверо туристов не могут самостоятельно выбраться из пещеры. Спелеологи не выходят на связь уже более 12 часов. По словам экспертов, туристы могут провести в пещере в ожидании спасателей максимум три дня.

