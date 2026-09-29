Спелеолог Шелепин: застрявшие в пещере в Крыму туристы могут прождать спасателей до 3 дней

Фото: vk.ru/krasnaya_cave

Туристы, застрявшие в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды, могут провести в ожидании спасателей максимум три дня. Об этом в беседе с News.ru сообщил геолог и спелеолог, сопредседатель Российского географического общества Алексей Шелепин.

Он отметил, что ситуации, когда подъем воды отрезает спелеологов от внешнего мира и не дает им выйти, считаются стандартными. При этом, по его словам, вода спадает довольно быстро.

"Если все делать правильно и не дергаться, то ничего страшного не произойдет. Если спасатели туда пронырнут, принесут поесть и теплые вещи, то можно комфортно ждать", – подчеркнул Шелепин.

Он также предупредил, что не стоит отправляться в пещеры во время сильного дождя, так как есть риск застрять из-за подъема воды. Рекомендуется внимательно изучать прогноз погоды и при ливне отложить поход.

О туристах, застрявших в Красной пещере, стало известно 29 сентября. Четверо путешественников оказались заблокированы на экстрим-маршруте в связи с подъемом воды, были начаты спасательные работы.

При этом, по информации следователей, люди не выходят на связь более 12 часов. По данному факту организована процессуальная проверка.