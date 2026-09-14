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14 сентября, 16:30

Происшествия

Турист пропал в горах Сочи

Фото: MAX/"ЮРПСО МЧС России"

В горах Сочи пропал турист, ушедший в одиночный многодневный поход. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в MAX.

По данным ведомства, маршрут был рассчитан на период с 2 по 7 сентября. Однако по его окончании турист не вышел на связь. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям. Выяснилось, что свой маршрут в МЧС России мужчина не регистрировал, а его телефон недоступен.

Поиски начались 10 сентября. К спасателям присоединились сотрудники краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-спас" и Южного конно-кинологического спасательного центра. Пока пропавшего обнаружить не удалось, работы продолжаются.

14 сентября спасатели обследуют хребет Иегош и склоны горы Волчицы. Ранее они проверили горно-лесные массивы хребтов Алек, Ац, Ажек, районы рек Чвижепсе и Хосты, а также местность села Воронцовка.

Ранее в Уфе спасатели вывели из леса мужчину, который заблудился, ожидая вылета в Сочи. Житель башкирского Мелеуза ждал рейс в Сочи, но вылет неоднократно переносили. Он решил переждать задержку в гостинице и вызвал такси. Однако таксист привез его не туда и высадил в Зеленой Роще. Пассажир пошел через лес по тропе и заблудился.

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