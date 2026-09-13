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13 сентября, 21:38

Происшествия

Ожидавший вылета в Сочи пассажир заблудился в уфимском лесу

Фото: телеграм-канал "Управление гражданской защиты г. Уфы"

В Уфе спасатели вывели из леса мужчину, который заблудился, ожидая вылета в Сочи. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Мужчина 1986 года рождения, житель башкирского Мелеуза, ждал рейс в Сочи, но вылет неоднократно переносили. Он решил переждать задержку в гостинице и вызвал такси. Однако таксист привез его не туда и высадил в Зеленой Роще. Пассажир пошел через лес по тропе и заблудился.

В 04:00 он позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Спасатели поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы нашли его к 07:00 и вывели к людям. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее спасатели вывели из леса в Подмосковье заблудившуюся пожилую женщину. Они связались с ней по телефону и попросили оставаться на месте. Чтобы найти ее, спасателям потребовалось несколько часов.

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