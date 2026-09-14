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14 сентября, 09:02

Шоу-бизнес

Симоньян призналась, что считает годовщиной смерти Кеосаяна день, когда он впал в кому

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" призналась, что считает годовщиной смерти своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, 21 декабря.

Она пояснила, что это тот день, когда он впал в кому. Таким образом, в предстоящем декабре для Симоньян наступит двухлетняя годовщина смерти мужа.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Ему было 59 лет. В конце 2024 года он перенес клиническую смерть, вызванную пневмонией и тяжелой сердечной патологией, и впал в кому. Симоньян рассказывала, что перед госпитализацией он провел весь день на ногах, и отметила, что за его здоровьем всегда следили врачи.

В сентябре 2025 года главный редактор RT рассказала, что у нее нашли тяжелое заболевание. Тогда она не стала называть диагноз, но упомянула о предстоящем хирургическом вмешательстве. Позже она призналась, что у нее выявили рак 2-й стадии и она прошла несколько курсов химиотерапии.

В сентябре 2026 года стало известно, что Симоньян "победила" рак и находится в ремиссии, однако лечение продолжается.

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