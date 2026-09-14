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14 сентября, 18:25

Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках РФ выросла до 12,95%

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, выросла на 0,05 процентного пункта и составила 12,95%. Это следует из материалов Центробанка России.

Показатель рассчитан по итогам первой декады сентября. Рекордно высокое значение средней ставки за всю историю наблюдений было зафиксировано во второй декаде декабря 2024 года – 22,28%. Минимальный уровень отмечен в первой декаде октября 2020 года – 4,33%.

Рассчитываемый Центробанком показатель служит ориентиром для рынка. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, участвующих в наблюдении, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк, Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

Ранее сообщалось, что жители России в августе взяли больше 2 миллионов потребительских кредитов. Этот показатель на 0,7% больше, чем в июле. Больше всего кредитов пришлось на Москву и Подмосковье, а наибольший рост выдачи по сравнению с июлем зафиксирован в Забайкальском крае.

Банки РФ не планируют пересматривать ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ

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