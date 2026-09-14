ЦБ будет отслеживать информацию финблогеров и каналов, влияющую на решения инвесторов

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Центробанк РФ хочет усилить мониторинг информации, которую финансовые инфлюенсеры и каналы в мессенджерах распространяют в социальных медиа и которая может повлиять на решения частных инвесторов. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Кроме того, в документе указано, что суммарные вложения населения в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги увеличились с начала 2023 года почти в 2,2 раза – до 41,9 триллиона рублей.

Ранее эксперт по финансам и инвестициям, инвестиционный советник в реестре Банка России Юлия Хайдер сообщила, что некоторые финансовые блогеры могут использовать включение в государственный реестр инфлюенсеров для придания себе важности. По ее мнению, создание реестра действительно позволило бы избежать ситуации, когда "вчерашний таксист" заводит канал и называет себя финансистом.

До этого в Банке России выступили за создание реестра финансовых инфлюенсеров. Известные блогеры могут не обладать достаточной экспертизой и выдавать рекламные материалы за личное мнение. Регулятор также предложил ввести маркировку на материалы, размещаемые по заказу финансовых организаций.