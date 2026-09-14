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14 сентября, 18:00

Общество

Россельхознадзор получил жалобу на гибель кошки после вакцины "Мультифел"

Фото: 123RF.com/leoschka

Россельхознадзор получил одно обращение о гибели кошки после использования вакцины "Мультифел". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В обращении речь идет о гибели животного после иммунизации препаратом, который защищает кошек от панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции. Информацию уже направили производителю ООО "Ветбиохим" для проведения мероприятий в соответствии с законодательством.

Параллельно в подведомственном Россельхознадзору экспертном учреждении началось исследование образцов вакцины. Специалисты проверяют препарат на безопасность, качество и эффективность.

Ранее россияне начали жаловаться на тяжелые осложнения у кошек после вакцинации "Мультифелом". По словам хозяев, у животных пропадал аппетит, начиналась рвота и поднималась температура. Кроме того, утверждалось, что были и случаи гибели животных, однако Россельхознадзор на тот момент ни одного подобного обращения не получал.

Юрист и руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина рекомендовала хозяевам пострадавших подавать официальные жалобы производителю и в Россельхознадзор через форму на официальном сайте.

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