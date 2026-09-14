Фото: x.com/KosiniakKamysz

Польские военные обнаружили беспилотник у побережья Балтийского моря. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети X.

Неизвестный дрон нашли рядом с пляжем в населенном пункте Русиново. По словам министра, военные обнаружили и подняли его из воды.

Косиняк-Камыш предположил, что это мог быть "военный беспилотник российского происхождения". При этом никаких доказательств он не привел.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед очередной встречей министров обороны стран ЕС поправила сама себя при попытке обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии. Сначала она заявила, что необходимо выслушать Берлин, который должен предоставить информацию и поделиться имеющимися разведданными относительно этих атак.

Несмотря на оговорку, глава дипломатии ЕС вновь обвинила Москву в провокациях на территории европейских стран. При этом посольство России в Германии, реагируя на инцидент с беспилотником, назвало инцидент "наспех состряпанной провокацией".

