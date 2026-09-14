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14 сентября, 18:09

Экономика

В ЦБ появилась возможность анонимно сообщать о теневых руководителях финкомпаний

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В сервисе анонимного информирования Центробанка РФ появилась возможность сообщать о теневых руководителях финансовых компаний. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в телеграм-канале.

В ЦБ объяснили, что теневыми руководителями считаются люди, которые действительно могут принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не занимают руководящую должность.

"Советники или помощники, которые на практике дают все указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией", – говорится в сообщении.

Теневые руководители – те, кто может принуждать официальное руководство к определeнным действиям, заключили в Банке Россия.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ хочет усилить мониторинг информации, которую финансовые инфлюенсеры и каналы в мессенджерах распространяют в социальных медиа и которая может повлиять на решения частных инвесторов. Кроме того, в документе говорится, что суммарные вложения населения в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги увеличились с начала 2023 года почти в 2,2 раза – до 41,9 триллиона рублей.

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