Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные о переводах через СБП

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Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей (СБП) и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Соответствующие поправки внесены в "антиотмывочный" закон, сообщает ТАСС.

Согласно изменениям, финразведка получает право запрашивать у НСПК информацию на безвозмездной основе через личный кабинет или иным способом. При этом для НСПК вводится запрет на разглашение факта передачи данных.

Порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, включая сроки, способы передачи, объем и состав сведений, будет определяться соглашением сторон. Документ заключается по согласованию с Центробанком России.

Нововведения направлены на ускорение проверок данных и снижение нагрузки на кредитные организации за счет сокращения количества "веерных" запросов, которые ведомство направляет банкам.

Ранее россиянам сообщили, что использовать виртуальные карты стало безопаснее, поскольку они не привязаны к основному банковскому счету и помогают защитить средства от мошенников. Благодаря оставленной на карте сумме можно избежать несанкционированных списаний и платных подписок с автопродлением.

