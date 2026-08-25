25 августа, 10:17Экономика
Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные о переводах через СБП
Фото: depositphotos/kegfire
Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей (СБП) и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Соответствующие поправки внесены в "антиотмывочный" закон, сообщает ТАСС.
Согласно изменениям, финразведка получает право запрашивать у НСПК информацию на безвозмездной основе через личный кабинет или иным способом. При этом для НСПК вводится запрет на разглашение факта передачи данных.
Порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, включая сроки, способы передачи, объем и состав сведений, будет определяться соглашением сторон. Документ заключается по согласованию с Центробанком России.
Нововведения направлены на ускорение проверок данных и снижение нагрузки на кредитные организации за счет сокращения количества "веерных" запросов, которые ведомство направляет банкам.
Ранее россиянам сообщили, что использовать виртуальные карты стало безопаснее, поскольку они не привязаны к основному банковскому счету и помогают защитить средства от мошенников. Благодаря оставленной на карте сумме можно избежать несанкционированных списаний и платных подписок с автопродлением.
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