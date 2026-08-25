Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 10:11

Город

Навигационные табло нового поколения начали выпускать в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" запустили производство двусторонних информационных табло с жидкокристаллическими экранами для навигации. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Изготовлением экранов занимается компания "Некс-Т", известная под брендом NexTouch. Эти дисплеи способны отображать текст, графику, таблицы, расписания, пиктограммы и мультимедийный контент, причем информация обновляется в режиме реального времени. Изображение остается четким при любом ракурсе, уровне освещенности и условиях эксплуатации. Оборудование может функционировать как автономно, так и в составе распределенных систем, интегрированных в транспортную инфраструктуру города.

"По инициативе Сергея Собянина мы активно развиваем цифровизацию городской инфраструктуры и внедряем инновационные решения. Запуск производства современных навигационных табло в ОЭЗ "Технополис "Москва" является продолжением этой работы. Высокотехнологичные экраны сделают городскую навигацию более современной, технологичной и удобной для всех жителей и гостей столицы", – подчеркнул Ликсутов, слова которого опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, гендиректор группы компаний "Некс-Т" Владимир Крикушенко пояснил, что в основе изделия – собственные жидкокристаллические модули, произведенные в Москве. Инженеры предприятия создали дисплеи с нуля, аппаратно адаптировав их к сложным условиям эксплуатации: устойчивость к вибрациям, перепадам температур и повышенным нагрузкам.

"Это позволит сформировать единую интуитивно понятную информационную среду", – добавил он.

Отмечается, что продукция резидентов столичной ОЭЗ регулярно поставляется в регионы России – от Калининградской области до Дальнего Востока. Досмотровое оборудование московского производства работает в аэропортах, на железных дорогах и энергетических объектах по всей стране. Портативные медицинские изделия для экстренной помощи направляют в службы скорой помощи и больницы более чем 50 регионов. Композитные материалы и конструкции используются при строительстве и реконструкции мостов, путепроводов и гидросооружений в десятках субъектов РФ. Цифровое учебное оборудование, разработанное резидентом ОЭЗ, помогает школьникам и дошкольникам осваивать естественные науки в 73 регионах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что производство медицинского оборудования в Москве выросло на 16,8% за полгода. Всего в городе работают более 230 отраслевых производителей. Москва остается одним из основных центров разработки и производства инновационных медицинских изделий в стране, отметил мэр.

Собянин рассказал о запуске уникальных производств в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Читайте также


город

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика