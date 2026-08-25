Навигационные табло нового поколения начали выпускать в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" запустили производство двусторонних информационных табло с жидкокристаллическими экранами для навигации. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Изготовлением экранов занимается компания "Некс-Т", известная под брендом NexTouch. Эти дисплеи способны отображать текст, графику, таблицы, расписания, пиктограммы и мультимедийный контент, причем информация обновляется в режиме реального времени. Изображение остается четким при любом ракурсе, уровне освещенности и условиях эксплуатации. Оборудование может функционировать как автономно, так и в составе распределенных систем, интегрированных в транспортную инфраструктуру города.

"По инициативе Сергея Собянина мы активно развиваем цифровизацию городской инфраструктуры и внедряем инновационные решения. Запуск производства современных навигационных табло в ОЭЗ "Технополис "Москва" является продолжением этой работы. Высокотехнологичные экраны сделают городскую навигацию более современной, технологичной и удобной для всех жителей и гостей столицы", – подчеркнул Ликсутов, слова которого опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, гендиректор группы компаний "Некс-Т" Владимир Крикушенко пояснил, что в основе изделия – собственные жидкокристаллические модули, произведенные в Москве. Инженеры предприятия создали дисплеи с нуля, аппаратно адаптировав их к сложным условиям эксплуатации: устойчивость к вибрациям, перепадам температур и повышенным нагрузкам.

"Это позволит сформировать единую интуитивно понятную информационную среду", – добавил он.

Отмечается, что продукция резидентов столичной ОЭЗ регулярно поставляется в регионы России – от Калининградской области до Дальнего Востока. Досмотровое оборудование московского производства работает в аэропортах, на железных дорогах и энергетических объектах по всей стране. Портативные медицинские изделия для экстренной помощи направляют в службы скорой помощи и больницы более чем 50 регионов. Композитные материалы и конструкции используются при строительстве и реконструкции мостов, путепроводов и гидросооружений в десятках субъектов РФ. Цифровое учебное оборудование, разработанное резидентом ОЭЗ, помогает школьникам и дошкольникам осваивать естественные науки в 73 регионах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что производство медицинского оборудования в Москве выросло на 16,8% за полгода. Всего в городе работают более 230 отраслевых производителей. Москва остается одним из основных центров разработки и производства инновационных медицинских изделий в стране, отметил мэр.

