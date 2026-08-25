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25 августа, 08:54

Общество

Курс по беспилотным системам введут в 19 вузах России с 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Учебный модуль по беспилотным системам введут по всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Минтранса.

Модуль будет обязательным для всех студентов. Соответствующее поручение дал министр транспорта Андрей Никитин.

В министерстве напомнили, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта уже реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". Выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику.

По данным Минтранса, потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель "КамАЗ" разрабатывает пассажирский беспилотный транспорт. Появление автобусов с системой автоматизированного управления будет происходить поэтапно, учитывая опыт эксплуатации беспилотных грузовых автомобилей и по мере создания нормативной базы, рассказали в компании.

На МЦК начались испытания полностью беспилотного поезда "Ласточка"

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