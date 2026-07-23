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23 июля, 12:05

Транспорт

Полностью беспилотные "КамАЗы" выдут на дороги в 2028 году

Фото: vk.ru/kamaz_officialgroup

Полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "КАМАЗ" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Назаренко.

По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно.

Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных "КамАЗов" следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.

Как уточнил конструктор, такое вмешательство нужно не всегда, а только в трудных ситуациях. Например, когда машине необходимо выехать из затора или объехать препятствие, которое автоматическая система не может правильно обработать.

Ранее стало известно, что беспилотные такси начнут курсировать в новых районах Москвы уже в этом году. Для заказа станут доступны 100 автомобилей. Еще 100 выйдут на городские улицы для развития технологии.

Беспилотные "КамАЗы" совершили перевозку по маршруту Москва – Астана

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