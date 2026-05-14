В "АвтоВАЗе" допустили возможность создания беспилотного автомобиля

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Концерн "АвтоВАЗ" в будущем может создать беспилотный автомобиль. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

"Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность", – цитирует его ТАСС.

По словам Соколова, "АвтоВАЗ" традиционно выпускает машины компактного класса, однако в данном сегменте уже присутствуют элементы беспилотности.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut должен изменить отношение потребителей к отечественным автомобилям. Ежегодный объем выпуска Lada Azimut составит 70 тысяч штук. Производство первой модели кроссовера начнется в сентябре 2026 года.

Между тем "АвтоВАЗ" оформил патент на промышленный образец кроссовера Т-134, который раньше публично не демонстрировался. Изображения модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Заявка на патент была подана в декабре 2025 года, однако регистрацию она прошла в начале мая 2026-го.

