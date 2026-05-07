"АвтоВАЗ" оформил патент на образец кроссовера T-134

Российская компания "АвтоВАЗ" оформила патент на промышленный образец кроссовера Т-134, который раньше публично не демонстрировался. Изображения модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности, сообщает газета "Известия".

Заявка на патент была подана в декабре 2025 года, однако регистрацию она прошла в начале мая 2026-го. Патентообладателем указан "АвтоВАЗ", а авторами дизайна – Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.

Один из телеграм-каналов, специализирующихся на новостях автомобильной индустрии, указал, что новый кроссовер является несостоявшейся "Нивой-3", которую планируют перевести на российскую компонентную базу.

Уточняется, что новое поколение Lada Niva создавалось при сотрудничестве "АвтоВАЗа" с автоконцерном Renault на базе платформы CMF-B-LS от Renault-Nissan. Обозначение Т-134 должно вызывать ассоциации с танком Т-34 и авиалайнером Ту-134.

Ранее "АвтоВАЗ" приступил к разработке подключаемого гибридного автомобиля на базе кроссовера Lada Azimut. Пилотный образец будет готов в третьем квартале этого года. Машина станет полноприводной, рассказал президент компании Максим Соколов.