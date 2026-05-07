Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 13:45

Происшествия

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в районе Петербурга

Украинские военные 7 мая предприняли попытку террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 03:20 по московскому времени средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО ВКС России в воздушном пространстве Латвии были замечены шесть беспилотников. Одновременно в небе над территорией республики российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Позднее, около 04:00, отметки пяти из шести выявленных дронов пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой БПЛА после входа в воздушное пространство РФ в 04:41 был нейтрализован силами ПВО около населенного пункта Лихачево, который находится в 78 километрах юго-восточнее Пскова.

Специалисты провели экспертизу упавших фрагментов БПЛА и выяснили, что это Ан-196 "Лютый" производства Украины, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на территории нефтебазы в Резекне разбился беспилотник. По данным латвийской пожарно-спасательной службы, повреждения получили четыре резервуара, в которых на тот момент не было нефтепродуктов. На месте ЧП работали оперативные службы.

Местная полиция возбудила уголовное дело. Глава МО республики Андрис Спрудс тогда предположил, что в страну могли залететь дроны, следовавшие из Украины в Россию.

