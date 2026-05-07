Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 13:06

Происшествия

Многоквартирный дом поврежден после атаки БПЛА в Пермском крае

Фото: телеграм-канал Mash

Многоквартирный дом в Перми был поврежден в результате атаки беспилотников. Об этом рассказал в MAX губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи", – уточнил глава региона.

По словам Махонина, жертв в результате ЧП нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, в результате атаки в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий в поврежденных зданиях", – подчеркнул Махонин.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по промышленному предприятию в Пермском крае. В результате никто не пострадал.

Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы, однако не уточнил, где именно произошел инцидент. Он добавил, что над регионом были сбиты еще несколько дронов.

происшествиярегионы

