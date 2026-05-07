Во Ржеве эвакуировали 350 человек из-за атаки БПЛА

07 мая, 07:17

Происшествия

Во Ржеве эвакуировали 350 человек из-за атаки БПЛА

Фото: MAX/"Виталий Королев"

После атаки вражеских БПЛА на Ржев Тверской области были эвакуированы 350 человек, включая 60 детей, рассказал глава региона Виталий Королев.

По его словам, в результате атаки в пятиэтажном доме повреждена плита кровельного перекрытия, а в нескольких других жилых зданиях частично выбиты окна. Эвакуированные жители были расселены в местной гостинице, а спецслужбы провели проверку кровли и жилых помещений на безопасность.

"Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры. На месте пообщались с жителями, уточнили примерный объем восстановительных работ", – добавил Королев.

Он отметил слаженную работу сотрудников управления МЧС и руководства города Ржева. Губернатор поблагодарил жителей за понимание и отсутствие паники, а также спецслужбы – за оперативное реагирование. В преддверии Дня Победы в регионе были усилены меры безопасности.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что противник нанес удар по жилым домам в Брянске. По предварительной информации, в результате атаки в Бежицком районе ранения получили 13 человек, в том числе ребенок. Им оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Чебоксарах в результате массированной атаки около 40 многоквартирных домов и социальных объектов получили повреждения. В пунктах временного размещения приняли более тысячи человек. Власти обещали в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру.

