Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 04:52

Происшествия

13 человек пострадали при атаке ВСУ на Брянск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым домам в городе Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в мессенджере MAX.

По предварительной информации, в результате атаки в Бежицком районе ранения получили 13 человек, в том числе ребенок. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также повреждения получили 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Богомаз добавил, что осмотр других последствий атаки продолжится в светлое время суток.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, летевших в сторону Москвы в ночь на четверг, 7 мая. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика