00:45

Bloomberg: Уиткофф может провести встречу с Умеровым на этой неделе

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров может на этой неделе провести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Предполагаемое место встречи – Майами, штат Флорида. Информация о встрече появилась на фоне сообщений о заграничной командировке Умерова, так как 6 мая депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что секретарь СНБО не явился на заседание временной следственной комиссии делу бизнесмена Тимура Миндича именно по этой причине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на продолжение визитов Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию для решения вопросов по украинскому урегулированию.

При этом Песков отметил, что на данный момент неизвестно, когда именно такая поездка состоится вновь. По его словам, как только будет определено время и место, пресс-служба Кремля сразу сообщит.

