Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 23:38

Политика

Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном

Фото: Getty Images/WireImage/Samir Hussein

США не пытаются устанавливать никаких крайних сроков на переговорах с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он выразил уверенность в том, что Вашингтон и Тегеран вскоре договорятся о завершении конфликта. Кроме того, Трамп отметил, что за последние сутки стороны провели очень хорошие переговоры.

"Мы должны получить то, что нам нужно. А если этого не произойдет, нам придется сделать большой шаг", – сказал американский лидер.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о существовании возможностей для дипломатического урегулирования конфликта между двумя странами. При этом он подчеркнул, что преимущество Вашингтона над Тегераном растет с каждым днем без сделки.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика