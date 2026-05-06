06 мая, 21:33

Общество

Москвичей предупредили о жаре, грозе и граде 7 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Град, гроза и жара ожидаются в Москве в четверг, 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Также возможен небольшой дождь и усиление ветра, порывы которого могут достигнуть 15–17 метров в секунду.

В ночь на 7 мая температура в городе составит от 10 до 12 градусов, однако в центре Москвы ожидается от 13 до 15 градусов тепла. При этом днем воздух прогреется до плюс 27 градусов.

"Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков", – уточнили в министерстве.

Ранее в Москве продлили до четверга желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. При этом уже в пятницу, 8 мая, в столицу придут легкие "черемуховые холода". Они продлятся несколько суток и уже с наступлением новой рабочей недели перетекут в умеренное майское тепло.

Температура поднимется до 27 градусов в Москве 6 мая

