Новости

06 мая, 18:18

Транспорт

Интервалы движения поездов были увеличены на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интервалы движения поездов были временно увеличены на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Меры были введены из-за человека на пути. В настоящее время движение введено в график.

Ранее пассажиров предупредили, что ряд станций метро в центре Москвы изменит режим работы с 05:30 9 мая.

Корректировки коснутся станций "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. В указанный период они будут открыты только для входа и пересадки пассажиров.

Кроме того, департамент призвал горожан быть готовыми к другим аналогичным ограничениям во время проведения мероприятий, уточнив, что решение о них останется в компетенции полиции. Вместе с тем ведомство напомнило об усилении мер безопасности на транспорте в праздничные дни.

транспортметрогород

