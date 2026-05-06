06 мая, 17:14

Спорт

Экс-пилот "Формулы-1" Эрмано да Силва Рамос скончался на 101-м году жизни

Фото: Getty Images/Fox Photos/J. Hardman

Ушел из жизни бывший пилот "Формулы-1" Эрмано да Силва Рамос в возрасте 100 лет. Об этом сообщил портал Motorsport.com.

Да Силва Рамос родился 7 декабря 1925 года в Париже. Он 7 раз выходил на старт Гран-при "Формулы-1" в 1955 и 1956 годах в составе команды Gordini. Его лучшим результатом стало 5-е место и 2 набранных очка в Гран При Монако 1956 года.

В последний раз да Силва Рамос выступил в "Формуле-1" в том же году в Монце, где сошел с дистанции после 3 кругов из-за отказа двигателя.

На счету Рамоса выступления в "24 часах Ле-Мана", а также участие в итальянской гонке "Милле Милья".

В 2022-м да Силва Рамос участвовал в качестве эксперта в документальном фильме Эммануэля Рея "Ле-Ман 55: Французская трагедия".

