Умерла двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Организация не раскрыла причины трагедии, но выразила соболезнования семье, друзьям и коллегам спортсменки.

"Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке, высоких нравственных принципов, профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Беленькая родилась 1 мая 1931 года в Ленинграде. Связать свою жизнь со спортом решила в юношестве, поступив в секцию фигурного катания во Дворце пионеров имени А. А. Жданова в 12 лет.

Позднее в паре с Игорем Москвиным фигуристка выиграла два чемпионата СССР. Более того, в 1956 году оба стали первыми советскими фигуристами, принявшими участие в чемпионате Европы. На том турнире они заняли 11-е место.

После завершения спортивных выступлений стала тренером. Под руководством Беленькой тренировались Алексей Мишин, ставший чемпионом СССР в парном катании, а также серебряные призеры Олимпиады 1972-го Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.