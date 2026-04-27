Новости

Новости

27 апреля, 18:49

Спорт

Умерла двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

Фото: fsrussia.ru

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Организация не раскрыла причины трагедии, но выразила соболезнования семье, друзьям и коллегам спортсменки.

"Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке, высоких нравственных принципов, профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Беленькая родилась 1 мая 1931 года в Ленинграде. Связать свою жизнь со спортом решила в юношестве, поступив в секцию фигурного катания во Дворце пионеров имени А. А. Жданова в 12 лет.

Позднее в паре с Игорем Москвиным фигуристка выиграла два чемпионата СССР. Более того, в 1956 году оба стали первыми советскими фигуристами, принявшими участие в чемпионате Европы. На том турнире они заняли 11-е место.

После завершения спортивных выступлений стала тренером. Под руководством Беленькой тренировались Алексей Мишин, ставший чемпионом СССР в парном катании, а также серебряные призеры Олимпиады 1972-го Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.

Читайте также


спорт

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

