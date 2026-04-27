Волейболисты столичного "Динамо" в пятый раз стали чемпионами России

Московское "Динамо" в пятый раз в своей истории стало чемпионом России по волейболу. Команда завоевала золотые медали благодаря победе над казанским "Зенитом" в третьем финальном матче мужской Суперлиги-2025/2026 серии до трех выигрышей.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась в трех партиях. Счет в серии составил 3:0 (27:25, 25:23, 25:13).

Плей-офф чемпионата страны, длившийся с 24 марта по 27 апреля, собрал восемь команд. В прошлом году победителем турнира стал "Зенит-Казань", для которого победа стала 13-й в истории.

Ранее россияне отличились на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. Соревнования проходили в грузинском Батуми.

В частности, звание чемпиона Европы завоевал Геворг Серобян, выступавший в категории до 79 килограммов. Серебряные награды получили Зарина Гусалова, Варвара Кузьминова, Яна Сотиева и Даниил Вагайцев, а бронзовыми призерами стали Ольга Те и Тимур Наниев.