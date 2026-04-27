27 апреля, 19:52

Милицейский ВАЗ-2103 из СССР появился в продаже в Ростове-на-Дону

Фото: auto.ru

Милицейский ВАЗ-2103 1974 года выпуска появился в продаже в Ростове-на-Дону. Объявление опубликовано местным жителем на одном из агрегаторов.

Стартовая цена составила 7,5 миллиона рублей. Седан времен СССР находится в хорошем состоянии и не имеет следов ржавчины или повреждений краски. На капоте и боковых дверях присутствуют характерные трафареты ГАИ.

Продавец также утверждает, что машина сохранила оригинальную заводскую раскраску и оборудована гербом советской милиции. Вместе с тем он заверяет, что ВАЗ-2103 находится на учете и полностью исправен.

В карточке товара добавляется, что за свою историю автомобиль сменил трех владельцев, а нынешний хозяин получил его во владение месяц назад.

В марте текущего года на российский авторынок вышли девять новых моделей машин, включая шесть легковых, два автобуса и грузовик. В числе легковых моделей оказались белорусский Belgee X50+, китайский Changan CS35 Max, американский электромобиль Lucid Gravity и три авто от новых отечественных брендов: Tenet T9, Jeland J8 и Volga K50.

В свою очередь, грузовой сегмент пополнился автокраном Sany SAC1600T, а в автобусной категории появились китайский Golden Dragon XML6140JR и российский Liaz Citymax 12.

Автодилеры начали продавать автомобили онлайн с доставкой к дому в Москве

