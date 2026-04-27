27 апреля, 20:38

В Польше заявили, что вопрос пролета Фицо в Москву разрешился

Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Tomas Tkacik

Вопрос пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над территорией Польши в Москву для участия в параде Победы разрешился. Об этом сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет Фицо.

Накануне стало известно, что Эстония планирует отказать борту с премьером Словакии в пересечении ее воздушного пространства в направлении Москвы, как делала это в 2025 году. Аналогично хотела поступить и Польша.

Фицо в апреле подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. Тогда он рассказал, что 8 апреля поучаствовал в церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин и посетил концентрационный лагерь в немецком городе Дахау.

После этого стало известно, что Литва и Латвия закроют свое воздушное пространство, чтобы Фицо не смог пролететь над их территорией в Москву. Тогда он пообещал, что другой маршрут обязательно будет найден.

Новости мира: Латвия и Литва не пропустят самолет Фицо в РФ 9 мая

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

