Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Власти Литвы и Латвии закроют свое воздушное пространство для премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы он не смог пролететь над их территорией в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Он пообещал, что найдет другой маршрут и успеет возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Также Фицо рассказал, что в этом году примет участие и в мероприятиях в честь 82-й годовщины высадки союзников по Антигитлеровской коалиции в Нормандии, а также в торжествах по случаю 250-летия США.

Ранее премьер-министр Словакии подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. Он добавил, что 8 апреля уже поучаствовал в церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин и посетил концентрационный лагерь в немецком городе Дахау.

В Кремле до этого сообщили об отсутствии списка глав стран и правительств, которые прибудут на парад Победы в 2026 году. Однако российская сторона будет рада присутствию лидеров дружественных стран.

