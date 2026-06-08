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08 июня, 07:37

Экономика

Компания Gloria Jeans пытается продать последние производственные активы в РФ

Фото: depositphotos/kalinovsky

Компания Gloria Jeans хочет продать или сдать в аренду свои производственные площадки в Ростовской области – в Шахтах и Новошахтинске. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Минпромторга участникам рынка одежного ретейла.

К письму приложено обращение основателя Gloria Jeans Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову, в котором он просит оказать содействие в реализации упомянутых площадок. Отмечается, что на них можно организовать полный цикл пошива одежды.

Общая площадь помещений составляет 148,6 тысячи квадратных метров. Помимо производственных площадок, фабрика пытается продать свои объекты в Миллерове, а также склад, распределительный центр, общежитие и пустое здание в Звереве.

Gloria Jeans начала продавать свои производственные площадки с 2024 года из-за "острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства". Эксперты сомневаются, что при текущей ситуации на рынке Gloria Jeans сможет найти покупателей на площадки в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что акционеры барнаульского АО "Русский холодъ", одного из крупнейших производителей мороженого в России, решили ликвидировать компанию из-за долгов. Процедура будет затрагивать и другие структуры холдинга.

В свою очередь, финская компания Kuomiokoski Oy, которая изготавливает обувь под брендом Kuoma, решила закрыть свою историческую фабрику в поселении Куомиокоски после ухода с российского рынка. Производство в поселении открылось в 1930 году.

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