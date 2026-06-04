"Коммерсант": началась ликвидация компании "Русский холодъ" из-за долгов

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Акционеры барнаульского АО "Русский холодъ", одного из крупнейших производителей мороженого в России, решили ликвидировать компанию из-за долгов, передает газета "Коммерсант".

Отмечается, что процедура затрагивает и другие структуры холдинга. В связи с этим местные власти уже получили уведомления о приостановке производства и сокращении сотрудников.

По данным портала "Федресурс", решение о ликвидации приняли владельцы АО "Русский холодъ", а также АО "ТД "Русский холодъ", ООО "Алтайхолод" и ООО "Лагуна койл". На завершение всех процедур ликвидационной комиссии выделили 18 месяцев.

Весной 2026 года компания приостановила поставки партнерам и начала внутренний аудит. Позднее "Алтайхолод" заявил властям Алтайского края о высвобождении более 170 работников.

Согласно информации системы СПАРК, общий долг четырех основных компаний группы в 2025 году превысил 12,5 миллиарда рублей. Среди кредиторов – крупные банки и Ozon-Банк.

В то же время, утверждают журналисты, активами "Русского холода" интересуется инвестгруппа А1, которая готова рассматривать покупку бизнеса вместе с обязательствами.

О том, что компания оказалась на грани банкротства, стало известно в мае. Уточнялось, что в прошлом году выпуск продукции снизился до 15 тысяч тонн, что в три раза превысило общий спад по рынку, который составил 7,5%. СМИ связывали проблемы "Русского холода" с высокой кредитной нагрузкой из-за стагнации в отрасли.