Четыре человека пострадали при ночной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский округ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре человека, включая сотрудника МЧС, пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский округ. Об этом на своей странице в MAX сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По словам Шуваева, сотрудник МЧС получил травмы во время тушения возгорания, которое возникло после удара беспилотника. Троих мирных жителей оперативно доставили в больницы, где им была оказана необходимая помощь.

Глава региона добавил, что, по оценке врачей, один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее жених пострадал у здания ЗАГСа после атаки вражеского дрона на Белгород. Фрагменты беспилотника отлетели в сторону молодоженов, выходивших из ЗАГСа. При этом у невесты загорелось платье, сама она не пострадала.

