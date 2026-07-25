В Японии заявили о желании компаний вернуться к работе в России

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Японии и России необходимо активизировать экономическое взаимодействие. Местные компании хотят возобновить работу в стране, заявил ТАСС депутат правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

"Нам необходимо активизировать экономическое взаимодействие", – указал он.

Как отметил депутат, с японской стороны необходимо обратиться в Москве по вопросу активизации экономического сотрудничества.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что возобновление контактов России и Японии возможно при подкрепленном предметными мерами отказе японских властей от враждебного антироссийского курса. Дипломат подчеркнул, что данный курс не отвечает интересам Японии и ее народа.

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги указывал, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией. В частности, мэр города Нэмуро Масатоси Исигаки передал министру письмо с требованием решить проблему спорных территорий и возобновить соглашение с РФ, чтобы граждане могли посетить могилы своих родственников.