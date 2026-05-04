Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 20:11

Политика
Главная / Новости /

МИД РФ: возобновление диалога с Японией возможно при отказе Токио от враждебного курса

В МИД РФ назвали условие возобновления диалога с Японией

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейников

Возобновление контактов России и Японии возможно при подкрепленном предметными мерами отказе японских властей от враждебного антироссийского курса. Об этом на встрече с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат подчеркнул, что данный курс не отвечает интересам Японии и ее народа.

Вместе с тем в ходе переговоров российская сторона изложила принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений, которые в результате действий Токио были отброшены на десятилетия назад.

Также Руденко обратил внимание на шаги японского руководства по милитаризации страны и расширению военно-технического содействия киевскому режиму.

Судзуки будет находиться в Москве до 5 мая. В рамках визита он также намеревался обсудить вопрос посещения японцами южных Курил.

До этого глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявлял, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией. В частности, мэр города Нэмуро Масатоси Исигаки передал министру письмо с требованием решить проблему спорных территорий и возобновить соглашение с РФ, чтобы граждане могли посетить могилы своих родственников.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика