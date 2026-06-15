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ТАСС: мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Взрывы прогремели в Киеве и еще нескольких городах Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и других украинских городах в ночь на 15 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Помимо украинской столицы, взрывы также были слышны в Днепропетровске, Харькове, Кировограде и Кропивницком. Какие-либо подробности случившегося пока не раскрываются. Сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины.

Ранее российские бойцы с помощью беспилотника "Герань" поразили украинский склад БПЛА в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе украинских военных, а также различным складам, которые использовал противник. Для атаки использовались авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.

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