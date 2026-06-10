ВС РФ поразили военно-морскую базу и склады ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военно-морскую базу Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также различные склады, использовавшиеся Киевом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым украинскими силами.

В министерстве добавили, что удары пришлись по местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и местам дислокации солдат ВСУ и наемников в 148 районах.

Ранее ВС РФ поразили пункты временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. До этого российские силы уничтожили вражеский патрульный катер в акватории Черного моря.

