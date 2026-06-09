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09 июня, 12:52

Политика

ВС РФ поразили объекты транспорта и энергетики ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Для ударов российские военные применили оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерию. Помимо вышеуказанных целей, поражены склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее ВС РФ атаковали пункты временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях. Удары нанесли авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Кроме того, российские бойцы ликвидировали украинский патрульный катер в акватории Черного моря, использовав дрон "Герань".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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