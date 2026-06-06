Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за последние сутки поразила топливные, транспортные и портовые объекты, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией. Помимо топливных, транспортных и портовых объектов, были поражены места хранения, выпуска и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 153-х районах.

В свою очередь, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на своей странице в соцсети Х, что МАГАТЭ фактически закрыло глаза на нарушение Украиной режима прекращения огня для ремонта линии внешнего электроснабжения ЗАЭС. По его мнению, это скомпрометировало посредническую роль агентства, чья реакция на действия киевского режима была охарактеризована как странная.

"Украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что режим прекращения огня будет полностью соблюдаться. Однако эти гарантии оказались ненадежными", – отметил постпред России при международных организациях в Вене.

4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку БПЛА вблизи Запорожской АЭС. Количество ударов тяжелых беспилотников составило не менее 20. Их целью стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу "Ферросплавная-1".

На следующий день стало известно, что пять военнослужащих получили ранения разной степени тяжести после атаки украинских сил в районе ЛЭП "Днепровская" Запорожской АЭС. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Представители станции заявляли, что ВСУ нанесли удар по месту, где проводятся ремонтные работы на линии ЗАЭС. Это произошло в первые часы после введения при посредничестве МАГАТЭ режима тишины. Он начал действовать 5 июня в 06:00, уточнил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

