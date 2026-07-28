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28 июля, 12:55

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО сбили четыре БПЛА, направлявшихся на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА, которые летели на Москву во вторник, 28 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Вместе с тем Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту Жуковский. Такие меры необходимы в целях обеспечения безопасности полетов.

Атака беспилотников на Московский регион началась в ночь на 28-е число. К утру на подлете к области были зафиксированы более 390 вражеских дронов.

Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, уточнил мэр. Рядом с Москвой был уничтожен 81 вражеский беспилотник.

В подмосковном Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом. При падении еще одного дрона произошло возгорание шин на открытой площадке, а в садовом товариществе "Дубрава" загорелся частный дом. Людей в тот момент там не было.

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