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28 июля, 12:35

Политика

Мэр Липецка и члены правительства региона стали частью мобилизационного резерва

Фото: МАХ/"Игорь Артамонов"

Заместители губернатора Липецкой области, мэр Липецка, ряд региональных министров и главы муниципальных округов заключили контракты на три года с Минобороны России. Они будут служить в составе мобильных огневых групп, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

"Задача этих подразделений – защита Липецкой области и ее жителей от воздушных угроз. Решение команда приняла самостоятельно, я его поддержал", – написал Артамонов.

По словам губернатора, в ближайшие три месяца участники резерва поэтапно пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях. После этого они продолжат работу на своих основных должностях. Во время учебных сборов, которые длятся до двух месяцев, чиновники будут поочередно нести боевое дежурство в составе мобильных огневых групп.

Первая такая группа уже сформирована. Еще ряд государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений сейчас проходят тестирование и медицинские осмотры для вступления в мобилизационный резерв, добавил Артамонов.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в конце июня сообщил о внедрении в России мобильных огневых групп с FPV-перехватчиками. В частности, системы ИИ внедряют в систему противовоздушной обороны (ПВО). Министр раскрыл, что во всех группировках ВС РФ в зоне специальной военной операции есть эшелонированная система защиты от атак украинских БПЛА.

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