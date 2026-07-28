Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 12:22

Происшествия

10 человек пострадали в результате ДТП в подмосковном Видном

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

10 человек пострадали в результате аварии в подмосковном Видном. Они получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба областного Министерства здравоохранения.

Телеграм-каналы ранее сообщали, что маршрутка врезалась там в столб в ночь на вторник, 28 июля.

По данным ведомства, госпитализация потребовалась 2 людям. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, другого – как средней степени тяжести.

"Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – добавили в министерстве.

Другое ДТП ранее произошло на Калужском шоссе в Москве. Там BMW столкнулся с грузовиком, после чего оба авто воспламенились. По данным СМИ, погибли 2 человека – водитель и пассажир легковой машины. Помимо этого, участником аварии стал мотоциклист, но он отказался от госпитализации.

Позднее стало известно, что причиной ДТП стал выезд легковушки на встречную полосу. Расследование случившегося начали Госавтоинспекция и прокуратура ТиНАО.

Массовое ДТП произошло возле станции метро "Текстильщики"

Читайте также


происшествияДТП

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика