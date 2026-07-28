10 человек пострадали в результате ДТП в подмосковном Видном

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

10 человек пострадали в результате аварии в подмосковном Видном. Они получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба областного Министерства здравоохранения.

Телеграм-каналы ранее сообщали, что маршрутка врезалась там в столб в ночь на вторник, 28 июля.

По данным ведомства, госпитализация потребовалась 2 людям. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, другого – как средней степени тяжести.

"Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – добавили в министерстве.

Другое ДТП ранее произошло на Калужском шоссе в Москве. Там BMW столкнулся с грузовиком, после чего оба авто воспламенились. По данным СМИ, погибли 2 человека – водитель и пассажир легковой машины. Помимо этого, участником аварии стал мотоциклист, но он отказался от госпитализации.

Позднее стало известно, что причиной ДТП стал выезд легковушки на встречную полосу. Расследование случившегося начали Госавтоинспекция и прокуратура ТиНАО.