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24 июля, 11:47

Происшествия

Самосвал с песком перевернулся и загорелся на МСД

Видео: Москва 24

Авария с участием самосвала произошла в столице. Он перевернулся на Московском скоростном диаметре (МСД) и загорелся, об этом очевидцы сообщили Москве 24.

На кадрах видео с места происшествия видно, что машина лежит боком, из нее высыпался песок. Черные клубы дыма поднимаются вверх. Движение в районе аварии ограничено.

Все подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее 24 июля ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 33-го километра МКАД в районе развязки с Варшавским шоссе в Москве. В результате там образовался затор, который растянулся на 5,6 километра. Кроме того, были перекрыты четыре полосы движения из семи.

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