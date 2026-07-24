NBC: рэпера P. Diddy поместили в одиночную камеру после драки с другим заключенным

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Американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перевели в одиночную камеру после того, как он подрался с другим заключенным. Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, где Комбс отбывает наказание.

Изначально Комбс был арестован в сентябре 2024 года по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда.

В 2025 году суд признал музыканта виновным в транспортировке людей для занятия проституцией. Если бы Комбса признали виновным по всем эпизодам, то ему грозило бы пожизненное заключение. Рэпер должен выйти на свободу из федеральной тюрьмы 23 февраля 2028 года.

