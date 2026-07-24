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24 июля, 18:52

Спорт

РФС снял с самарских "Крыльев Советов" запрет на регистрацию новых игроков

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Российский футбольный союз снял с самарского клуба "Крылья Советов" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Ограничение было наложено в конце мая из-за долга команды перед петербургским "Зенитом" за трансфер нападающего Ивана Сергеева. После выплаты необходимой суммы РФС на заседании палаты по разрешению споров принял решение об отмене запрета.

Ранее стало известно, что бразильского полузащитника "Зенита" Луиса Энрике могут арестовать на 15 суток за 52 штрафа на сумму 82 тысячи рублей.

Большую часть из них он получил за превышение скорости, остальные – за неправильную парковку. Отмечалось, что футболист не оплачивал штрафы с мая 2025 года.

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